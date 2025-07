Ufficiale Il Lecce rinforza il settore giovanile. Dal Lucerna arriva il difensore centrale Kozarac

"L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Haris Kozarac, nell’ultima stagione al Lucerna. Il marcatore bosniaco/svizzero classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1". Questo il comunicato con cui il club salentino annuncia l'arrivo di un nuovo difensore centrale che andrà a rinforzare il settore giovanile.

Il Lecce, ricordiamo, è in raduno dall'11 luglio in sede con la prima parte del ritiro all'Acaya Golf Resort & SPA. Poi seconda parte dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone. Queste le amichevoli programmate: il 23/7 Natz-Lecce, il 27/7 Lecce-Spezia e il 3/8 Lecce-Carrarese.

Nel frattempo, ieri in casa Lecce è stata la giornata della presentazione di Francesco Camarda. Un nome - quello del giovanissimo attaccante di proprietà del Milan - su cui il club salentino punta molto in vista della nuova stagione. "Sono un numero nove, giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano. Sto lavorando per migliorare anche fuori dall'area. Mi considero un lavoratore, punto ogni giorno a migliorarmi e ambisco a fare sempre meglio", ha sottolineato lo stesso Camarda (qui la conferenza stampa completa di Camarda e le parole del ds Trinchera).