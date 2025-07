Ufficiale Brighton, il sudcoreano Yoon firma e va in prestito all'Excelsior: "Così si adatta all'Europa"

L'ala del Brighton, il 18enne Yoon Do-young, dopo aver firmato con la squadra inglese è passato all'Excelsior Rotterdam, squadra di massima serie olandese (l'Eredivisie) in prestito secco per una stagione.

Il nazionale sudcoreano Under 20 ha firmato un contratto quinquennale per unirsi ai Seagulls già lo scorso marzo (con 2 milioni di euro versati dal Brighton al Daejeon Hana Citizen), ma era stato prestato al Daejeon Hana Citizen per il resto della stagione prima di completare ufficialmente il trasferimento il 1° luglio.

Il direttore tecnico David Weir ha dichiarato: "Avevamo programmato che Yoon trascorresse la sua prima stagione in prestito, quindi siamo lieti che avrà questa opportunità in un campionato europeo di alto livello. La sua priorità in questa stagione è adattarsi alla vita in Europa: è un ragazzo giovane e speriamo che un periodo di adattamento positivo possa costituire la base per un periodo di grande successo qui".

Yoon ha collezionato 33 presenze con il Daejeon Hana Citizen, segnando un gol e fornendo quattro assist. Con la firma per il Brighton, è diventato il 19° giocatore coreano di sempre nella Premier League.