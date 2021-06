Renzi rivela: "Sarri tifa per la Samb, possibile amichevole con la Lazio. Roma? Più difficile"

Il presidente della Sambenedettese Roberto Renzi in conferenza stampa ha rivelato un retroscena sul rapporto con il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Tifa la Samb e mi ha già telefonato per farmi un sincero in bocca al lupo. Chissà che non sia possibile anche un’amichevole estiva con la sua Lazio, sarebbe molto bello. - continua Renzi come riporta Tuttoc.com - I nostri tifosi sono gemellati con la Roma? Farla con i giallorossi è molto più difficile, ora che c’è Mourinho credo abbiano programmi diversi e giocheranno spesso all’estero nel pre-campionato”, le parole riprese da youtvrs.it.