Ufficiale

Rimini, arriva a titolo definitivo il centrocampista brasiliano classe 2006 Pedro Lopes

Rimini, arriva a titolo definitivo il centrocampista brasiliano classe 2006 Pedro Lopes
© foto di Angelo Palmas
Oggi alle 13:22Serie C
di Luca Bargellini

Rimini Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Pedro Henrique de Campos Lopes, centrocampista brasiliano classe 2006.

Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, ha poi indossato la maglia della Roma per quattro stagioni, prendendo parte ai campionati nazionali di categoria. Successivamente ha proseguito la propria giovane carriera nell’U20 del Corinthians, in una delle società più prestigiose del calcio sudamericano.

Con il suo arrivo il Rimini accoglie un centrocampista formatosi in contesti di alto livello, che porterà qualità e determinazione al servizio della gruppo biancorosso.

