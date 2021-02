Samb, sconfitta 3-1 in casa ma Montero non ci sta: "Una delle nostre migliori prestazioni"

Brutta sconfitta interna della Sambenedettese questo pomeriggio contro l’Imolese. Un 3-1 che però Paolo Montero, tecnico dei padroni di casa ha analizzato così nella conferenza stampa post partita: “Da quando sono qua quella di oggi è una delle gare migliori che abbiamo fatto con me in panchina. Abbiamo creato tanto, come accadeva qualche mese fa. Ho visto una buona Samb. Abbiamo provato a riaprirla in tutti i modi. Non ho niente da rimproverare nulla ai ragazzi. I subentrati sono scesi in campo bene”.

Per la Samb si tratta della seconda sconfitta in quattro partite, con l’ultima vittoria datata 30 gennaio in casa del Gubbio per 2-1.