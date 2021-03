Sambenedettese, divergenze sulla gestione del club tra Serafino e Kim Dae Jung

vedi letture

Situazione da monitorare quella della Sambenedettese. La società ha scelto la via del silenzio dopo la presa di posizione ufficiale da parte di calciatori e staff tecnico sul mancato pagamento delle ultime mensilità, rimandando tutto alla conferenza stampa programmata per lunedì dal patron Domenico Serafino. Come riferisce gazzettarossoblu.it alla base della crisi ci sarebbero delle divergenze in merito alla gestione patrimoniale del club tra lo stesso Serafino e Kim Dae Jung, l'imprenditore coreano-americano socio forte della società partecipata (Sudaires srl) che detiene la totalità delle quote della Samb.