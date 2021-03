Santana segna col Palermo in tutte le categorie: "Mi sento vivo, il gol è stato uno sfogo"

L'uomo dei record, almeno per il Palermo: perché con il gol siglato mercoledì nel match contro il Catania, Mario Alberto Santana è divenuto il primo calciatore rosanero ad aver segnato in tutte le categorie dalla Serie D alla Serie A.

Di questo, come riporta tuttoc.com, il giocatore ne ha parlato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Il gol è stata una rivelazione, uno sfogo intimo anche per me, per dire a me stesso che ci sono ancora, nonostante tutto. Me lo porterò dentro finché vivo, non solo per la bellezza della rete e per il fatto che fosse un derby, ma anche per tutto quello che ho vissuto. Mi sarei aspettato di incidere di più in campo, non solo fuori, perché mi sentivo vivo e lo dimostravo in ogni allenamento. Però ogni allenatore ha le sue idee e bisogna accettarle. L'esonero di Boscaglia è dipeso dai risultati, a pagare è stato lui ma la colpa più grande è la nostra perché siamo noi a scendere in campo".