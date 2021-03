Santana e il Palermo. Segna al Catania e diventa il primo rosanero a far gol in tutte le categorie

Quando il destino gioca a tuo favore i risultati possono essere spettacolari. E nel caso di Mario Alberto Santana e del suo Palermo è stato proprio così. Il centrocampista argentino, tornato in Sicilia dopo un lungo girovagare nello Stivale tra Firenze, Verona, Genova, Torino e Napoli, aveva un record personale da raggiungere in questa stagione: essere l’unico calciatore della storia rosanero ad essere andato in gol con l’aquila sul petto in tutte le categorie del calcio italiano. Dalla Serie A alla Serie D.

Un risultato importante, per scrivere il nome del giocatore di Comodoro Rivadavia nel libro della storia del Palermo che è arrivato e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile: nel derby contro il Catania. Con la sua rete al 60’ del match del ‘Massimino’, infatti, Santana ha regalato la vittoria nel derby siciliano contro i rivali di sempre. Una sfida che mancava per le alterne fortune dei due club, da molti anni e che quest’anno è tornata in Serie C.