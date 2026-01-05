TMW Il Perugia ha chiuso col Giugliano il colpo in attacco: contratto di due anni e mezzo per Nepi

La notizia era già nell'aria, ma adesso si avvicina a essere ufficiale, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Perugia - proprio pochi minuti fa - ha concluso con il Giugliano la trattativa per l'attaccante Alessio Nepi, che cambierà quindi casacca sposando il progetto del club umbro, in piena corsa salvezza nel Girone B di Serie C: si attende solo il comunicato ufficiale, che potrebbe però arrivare anche nella giornata di domani. A ogni modo, il tutto è stato formalizzato.

Un trasferimento a titolo chiaramente oneroso, con la società del presidente Faroni che è riuscita a strappare ai campani un giocatore che solo pochi giorni fa era stato definitivo 'incedibile' dal vicepresidente Renato Mazzamauro (QUI le sue dichiarazioni); probabilmente, però, anche la volontà del giocatore ha fatto la differenza, e così il Perugia ha potuto affondare il colpo. Facendo sottoscrivere a Nepi un contratto di due anni e mezzo.

Non resta quindi che attendere il comunicato della società umbra, ma già nel weekend che arriverà si potrebbe vedere Nepi con la sua nuova maglia; sfida contro il Bra - a oggi scontro salvezza - quello che lo attende. Appuntamento allo stadio 'Renato Curi' sabato alle ore 17.30.