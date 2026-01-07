Nepi: "Bello tornare a Perugia dopo 13 anni. Ho trovato grande entusiasmo"

Con l'acquisto dal Giugliano di Alessio Nepi il Perugia ha messo a segno un gran colpo di mercato per quanto riguarda il proprio fronte offensivo.

Oggi il giocatore si è presentato alla sua nuova piazza con la consueta conferenza stampa di rito. Ecco quanto evidenziato da CalcioGrifo:

“Sono molto contento di essere qui appena mi ha chiamato il direttore non ci ho pensato due volte, ho fatto uno sforzo importante ma per una piazza così importante mi ritengo fortunato e sono molto contento di poter indossare questa maglia.

Ho seguito il Perugia nelle ultime settimane e ho visto la partita con il Guidonia, una vittoria di carattere. Bello tornare dopo 13 anni in questa piazza, sono entusiasta. Appena sono arrivato tutti mi hanno fatto sentire subito a casa, sono sereno e tranquillo, mi hanno accolto bene, si respira un’aria tranquilla. Qui si può lavorare bene ed è importante, c’è entusiasmo.

Come mi ha convinto Gaucci? Ci siamo sentiti quasi tutti i gironi, mi ha convinto da subito sinceramente, non c’è stata esitazione. C’è stata subito sintonia, la pensiamo allo stesso modo, siamo carichi entrambi, è stato facile accettare, molto difficile portare a termine la trattativa, ho fatto degli sforzi e mi sono imposto con l’altra società Domenica ho giocato e sto bene, normale che decide il mister. Ho giocato anche come unica punta e con una punta a fianco con il trequartista, mi ci trovo bene”.