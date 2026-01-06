Ufficiale Il Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027 con opzione

Ne avevamo parlato ieri, e adesso arriva anche l'ufficialità, perché Alessio Nepi è un nuovo giocatore del Perugia, club con il quale ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con opzione anche un ulteriore stagione.

Di seguito, la nota ufficiale del club:

"Il Perugia Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Giugliano l’attaccante Alessio Nepi.

Classe 2000 (compirà 26 anni il prossimo 25 gennaio), nato ad Ascoli Piceno, Alessio Nepi quest’anno ha realizzato 8 reti tra campionato di Serie C Girone C e Coppa Italia. Nella sua carriera – con un’esperienza anche nelle giovanili del Perugia – Alessio Nepi ha vestito anche le maglie di Fermana, AJ Fano, Pro Vercelli, Alessandria, Lecco, Renate, Arzignano e appunto Giugliano nella prima parte di questa stagione.

Dopo aver svolto le visite mediche ed aver incontrato la dirigenza del Club, il mister Giovanni Tedesco e il suo staff, Alessio Nepi ha firmato il contratto con il Perugia Calcio, che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante fino a giugno 2027, con opzione per un altro anno.

Vestirà la maglia del Grifo numero 90.

Benvenuto a Perugia, Alessio!".

Per dovere di cronaca, riportiamo anche quello che è il comunicato del club campano: "La Società Giugliano Calcio 1928 comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad AC Perugia Calcio 1905, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Alessio Nepi.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali".