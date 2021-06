Seregno in C, la gioia del presidente Erba: "Abbiamo rispettato ciò che avevamo promesso"

"È una grande emozione. È veramente una cosa unica. Ora ci godiamo la festa al Ferruccio". Gioia incontenibile per Davide Erba, che oggi ha centrato con il suo Seregno una promozione in C attesa trentanove anni: "Dico grazie ai tifosi per questa annata sofferta - ha detto il presidente del club -, sono contento che abbiamo rispettato ciò che abbiamo promesso: ce l'abbiamo fatta. Ora c'è la Serie C".