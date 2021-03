Serie C, 28^ giornata: i risultati delle gare delle 17.30. Vittorie esterne per Bari e Avellino

Turno infrasettimanale per la Serie C. In campo i tre gironi per la 28^ giornata di campionato. Questo il quadro delle gare con i risultati dei match con fischio d’inizio alle ore 17.30:

GIRONE A

Pro Sesto-Pro Patria 0-0 (giocata ieri)

Olbia-Como - POSTICIPATA

AlbinoLeffe-Lucchese 0-0

Lecco-Renate 2-1

Piacenza-Giana Erminio 0-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0

Juventus U23-Novara 1-1 (match in corso)

Pontedera-Pistoiese 1-0 (match in corso)

Carrarese-Grosseto (domani ore 15.00)

Livorno-Alessandria (domani ore 15.00)

GIRONE B

Perugia-Sambenedettese 1-1 (giocata ieri)

Arezzo-Mantova 1-1

Fermana-Cesena 2-1

Legnago Salis-Carpi 0-0

Triestina-Gubbio 0-0

Vis Pesaro-Feralpisalò 2-0

Modena-Imolese 3-1

Ravenna-Matelica 0-1

SudTirol-Alma Juventus Fano 3-0

Virtus Verona-Padova (ore 20.30)

GIRONE C

Potenza-Turris 2-1 (giocata ieri)

Casertana-Virtus Francavilla 4-0

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1

Ternana-Cavese - POSTICIPATA

Catanzaro-Avellino 0-1

Juve Stabia-Bari 0-2

Catania-Palermo (ore 20.30)

Monopoli-Bisceglie (ore 20.30)