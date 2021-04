Serie C, i finali gare delle 12:30: Juve Stabia corsara a Caserta. Il Catanzaro piega il Catania

Ha preso il via ieri la 36^ giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì.

Da poco concluse le prime due gare odierne, entrambe del Girone C. Successo dei Catanzaro ai danni del Catania, con la formazione etnea che cade per 2-0 al "Ceravolo": succede tutto nella ripresa, con Di Massimo e Baldassin che consegnano tre punti preziosi alle aquile. Più combattuta la gara Casertana-Juve Stabia, con le Vespe vittoriose per 2-3: sul doppio vantaggio grazie a Berardocco e Vallocchia, gli ospiti hanno visto i falchetti accorciare con Cuppone, ma un minuto dopo è stato immediato il tris di Marotta. A niente è valsa la rete di Castaldo.

Di seguito, il programma completo di questo turno:

GIRONE A

Ore 15:00

Lecco-Olbia

Ore 17:30

Grosseto-Pro Sesto

Livorno-Como

Piacenza-AlbinoLeffe

Renate-Juventus U23

Ore 20:30

Alessandria-Pergolettese

Carrarese-Lucchese

Giana Erminio-Pro Patria

Novara-Pistoiese

Rinviata per Covid-19

Pontedera-Pro Vercelli

GIRONE B

Già giocata

Ravenna-Perugia 0-3 (54' Rosi, 74' Bianchimano, 89' Burrai)

Ore 15:00

Gubbio-Mantova

Legnago-Arezzo

Matelica-Fano

VirtusVecomp Verona-Sambenedettese

Ore 17:30

Feralpisalò-Carpi

Modena-Padova

Ore 20:30

Cesena-Imolese

Vis Pesaro-Fermana

Lunedì 19 aprile ore 21:00

Triestina-SudTirol

GIRONE C

Già giocata

Vibonese-Avellino 2-0 (19' Pugliese, 96' Tumbarello)

Casertana-Juve Stabia 2-3 (7' Berardocco 18' Vallocchia, 51' Cuppone, 52' Marotta, 67' Castaldo)

Catanzaro-Catania 2-0 (75' Di Massimo, 86' Baldassin)

Ore 15:00

Bari-Palermo

Foggia-Paganese

Ore 17:30

Potenza-Monopoli

Teramo-Bisceglie

Virtus Francavilla-Viterbese

Rinviata per Covid-19

Cavese-Turris