Serie C, i risultati delle 12.30: il Palermo cade contro la Virtus Francavilla, pari per la Juve U23

Sesta sconfitta stagionale per il Palermo che cade in casa nel lunch match del girone C. La Virtus Francavilla si impone 2-1 al Barbera grazie alle reti di Castorani e Ciccone. La Juventus under 23 non va oltre 1-1 nel match interno contro il Piacenza, mentre l'Olbia vince nella sfida casalinga contro il Grosseto: decisive le reti di Pisano, Emerson e King Udoh.

Serie C - girone A

Juventus U23 - Piacenza 1-1

Olbia - Grosseto 3-2