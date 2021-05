Serie C, il Giudice Sportivo sui play out: 3 turni di stop per Tacchinari. 2 a Tommasini e Amadio

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali della sfida dei play out fra Fano e Imolese ha fermato per tre giornate il tecnico Alessio Tacchinardi del Fano “per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro al termine della gara (r. proc. Fed)”.

Per quanto riguarda i giocatori invece fermati per due turni Stefano Amadio del Fano per “comportamento minaccioso e offensivo verso un tesserato della squadra avversaria in reazione. Tale comportamento provocava la reazione ed un principio di colluttazione anche con altri tesserati al termine della gara (r.proc.fed., r.c.c.)”. e Christian Tommasini dell’Imolese per “comportamento minaccioso e provocatorio nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Tale comportamento provocava la reazione ed un principio di colluttazione anche con altri tesserati al termine della gara (r.proc.fed., r.c.c.)”. Mentre sono stati squalificati per un turno Emanuele Torrasi, Alessandro Lombardi e Alessandro Provenzano tutti dell’Imolese. Le squalifiche saranno scontate nella prossima stagione.