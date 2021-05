Serie C, il quadro completo della fase finale. Il Bari sarà testa di serie ai sorteggi di domani

vedi letture

Sono Albinoleffe, Bari, FeralpiSalò, Matelica, Palermo e Pro Vercelli le sei squadre che accedono alla fase nazionale dei play off dopo i primi due turni che hanno visto sfidarsi squadre dei rispettivi raggruppamenti. Queste sei squadre si aggiungono al Modena, migliore quarta di tutti i gironi, e alle terze classificate Avellino, Renate e Sudtirol per il sorteggio di domani che deciderà gli accoppiamenti delle sfide d’andata e ritorno che si giocheranno il 23 e il 26 maggio. Le teste di serie, che avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa e quello di poter passare anche in caso di parità al termine della doppia sfida saranno Avellino, Bari, Modena, Renate e Sudtirol.

Le cinque vincenti del primo turno nazionale accederanno al secondo turno dove entreranno in gioco le seconde dei tre gironi, ovvero Alessandria, Catanzaro e Padova per le sfide in programma il 30 maggio e il 2 giugno che decideranno le partecipanti alla final four che chiuderà la stagione con le semifinali programmate per il 6 e 9 giugno e la finalissima, che prevede tempi supplementari e rigori in caso di parità nei 180 minuti, che si giocherà il 13 e 16 giugno.