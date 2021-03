Serie C, recupero 24^ giornata: la Fermana arresta la corsa del Perugia, è 1-1

Un fitto calendario di recuperi quello di Serie C, che va però snellendosi in questi giorni: tra oggi e domani, infatti, si giocheranno sei gare.

Ad aprire questo mini ciclo è stata Fermana-Perugia, gara valida per la 24^ giornata del Girone B: il confronto si è giocato alle 15:00 e si è da poco concluso sul punteggio di parità, 1-1. Avanti la formazione umbra nel primo tempo con il gol di Elia, nella ripresa la Fermana ha centrato il pareggio che ha smorzato il sorriso del Grifo, che non ha agganciato il secondo posto ma è rimasto al terzo a quota 64. 40, invece, i punti della Fermana, ormai prossima alla salvezza.

Ripotiamo di seguito il calendario dei recuperi di questa settimana

GIRONE A

30^ GIORNATA

Olbia - Pistoiese

31^ GIORNATA

Pergolettese - Lecco

GIRONE B

24^ GIORNATA

Cesena - Gubbio

32^ GIORNATA

Ravenna - Mantova

GIRONE C

27^ GIORNATA

Cavese - Potenza