Ufficiale Sampdoria, scelto il nuovo responsabile delle Giovanili: è l'ex portiere Puggioni

Dopo l'addio con Luca Silvani certificato nella serata di ieri con un comunicato, la Sampdoria ha annunciato sui propri canali ufficiali la nomina del nuovo responsabile del settore giovanile: si tratta dell'ex portiere Christian Puggioni, nato a Genova e cresciuto nel settore giovanile blucerchiato (dal 1990 al 2000) prima di tornare a vestire la maglia della Samp dal 2015 al 2018 quando collezionò 35 presenze in Serie A. Questo il comunicato della società ligure:

"L’U.C. Sampdoria comunica che Christian Puggioni ha assunto l’incarico di responsabile del Settore Giovanile. Nell’ambito della strategia interna volta a ristrutturare e ottimizzare l’organizzazione gestionale del club, Marco Palmieri è stato inoltre nominato supervisore delle attività corporate dell’Academy.

«Siamo felici di voltare pagina – ha commentato Jesper Fredberg, CEO Area Football -. A volte è necessario attraversare momenti bui e difficili per potersi riprendere e ricominciare. Questo è ciò che auspichiamo per la nostra Academy, un patrimonio prezioso a cui teniamo molto e al quale dedicheremo costante attenzione. Sappiamo quanto sia importante il Settore Giovanile e cosa rappresenti per tutti noi, ed è per questo che siamo davvero felici di poter proseguire il lavoro con i nostri giovani, facendo crescere sempre più bambini con la maglia più bella del mondo».

A seguire l’organigramma degli allenatori dell’Academy blucerchiata 2025/26 dalla Primavera all’U14.

Primavera: Francesco Pedone

U17: Felice Tufano

U16: Salvatore Amirante

U15: Nicolò Buono

U14: Alessio Ambrosi".