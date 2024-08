Ufficiale Sorrento, rinforzo di prospettiva in attacco: dall'Udinese ecco Diego Russo

Prima esperienza lontano da Udine e nel calcio 'dei grandi' per l'attaccante Russo. Il classe '05 infatti dopo aver segnato 14 reti in 27 presenze nel campionato Primavera, a cui si aggiungono quattro gol in tre gare di Coppa Italia di categoria, con la maglia dei friulani si è trasferito al Sorrento in Serie C. Questa la nota del club campano:

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a partire dal 2024/2025 le prestazioni sportive di Diego Russo, nato a Monfalcone il 20 aprile del 2005.

Russo, proveniente dall’Udinese, è un attaccante centrale che lo scorso anno ha contribuito in maniera significativa alla promozione dei friulani in Primavera 1.

Il suo score con la maglia bianconera nella passata stagione è stato di 14 gol in 28 partite di campionato (compresi i play off)".