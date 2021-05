Supercoppa Serie C, netta vittoria della Ternana sul Como. Lucarelli vede il titolo

vedi letture

Successo netto per la Ternana nel secondo match di Supercoppa Serie C. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli si è imposta per 3-0 sul campo del Como grazie alle reti di Salzano, Vantaggiato e Peralta. Per i lombardi la competizione finisce qui con due sconfitte. La Ternana invece si giocherà sabato prossimo il trofeo nel derby con il Perugia. Ai rossoverdi potrà bastare anche un pareggio.