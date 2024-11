Ufficiale Taranto, c'è l'annuncio: APEX Capital Global LLC è il nuovo proprietario del club

APEX Capital Global LLC è il nuovo proprietario del Taranto Football Club 1927 s.r.l.

La società americana (con sede a New York), a seguito degli accordi già presi in precedenza, ha firmato con le sue controparti, il contratto preliminare volto all’acquisizione delle quote di maggioranza del Club. A partire da oggi l’intera gestione societaria, a livello finanziario, economico e manageriale, passa sotto il controllo di APEX Capital Global LLC.

Mark Campbell, amministratore e legale rappresentante di APEX Capital Global LLC, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo entusiasti ed orgogliosi di unirci alla “famiglia” del Taranto FC 1927, così da iniziare a lavorare per rendere questo club iconico del calcio italiano sempre più forte nel panorama nazionale. Siamo consapevoli che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte pulsante della città, e questa è una responsabilità che prendiamo seriamente nel rispetto della tifoseria e dell’intera comunità tarantina. Nei prossimi giorni, in qualità di nuovi proprietari, lavoreremo sul potenziamento della struttura dirigenziale prediligendo figure manageriali di prestigio e dalla leadership consolidata. Personalmente sarò coinvolto in tutti gli aspetti di crescita del club, inclusi quelli commerciali, soprattutto per quanto attiene alla costruzione di rapporti professionali con i principali stakeholders presenti sul territorio. Forte attenzione sarà data al coinvolgimento della tifoseria, grazie ad una serie di iniziative finalizzate alla costruzione di un legame duraturo con la squadra e la società. Inizia, da oggi, una nuova esaltante era calcistica e vogliamo viverla assieme ai nostri tifosi. Forza Taranto! #Going Making History!”