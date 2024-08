Ufficiale Taranto, Riggio al Potenza dopo la risoluzione del contratto. Un altro addio in arrivo

Cristian Riggio è un nuovo calciatore del Potenza: il club lucano lo ha ufficializzato pochi minuti fa tramite una nota sul proprio sito ufficiale: "Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe '96 Cristian Riggio, fino al 30 giugno 2026" - si legge.

Riggio lascia dopo aver trovato la risoluzione del contratto (come spiegato dal comunicato emesso dal Taranto dopo la sua ufficialità al Potenza). con il Taranto, in quelle che sono ore di incertezza dal punto di vista societario. Il suo non è l'unico addio in queste ore, dato che anche Michael De Marchi è giunto alla stessa soluzione con il club, secondo quanto riporta Antenna Sud. Per entrambi i giocatori si è concluso un rapporto che, altrimenti, avrebbe avuto la sua naturale scadenza solamente al prossimo 30 giugno 2025.

Nel frattempo, stando a quanto si legge, sotto la nuova gestione di Fabrizio Lucchesi dal mercato è in arrivo Gabriele Randino, portiere classe 2006, nella scorsa stagione in forza al Fasano. Sarà utilizzato sia nella Primavera che in prima squadra nel corso della stagione 2024/25.