Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista del Como Alessandro Bellemo ha parlato in generale della stagione, ovviamente segnata dal Covid-19: "Indubbiamente il Covid-19 condiziona molto: noi per questo abbiamo passato un momento complesso, ma abbiamo poi recuperato al meglio nonostante i ritmi serrati e nonostante in campo si andasse con pochi allenamenti sulle gambe, le gare erano sempre incognite. Direi che la squadra merita una medaglia, non era facile e scontato rialzarsi nel modo in cui siamo rialzati noi, si parla pur sempre di salute. Adesso, nel complesso, ci sono meno gare da recuperare, ma anche tutti gli asterischi sulla classifica non davano mai un'idea chiara di quello che succedeva".