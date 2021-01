tmw Dg Pontedera: "Per Risaliti e Benassai non sono arrivate chiamate. Fella in uscita"

A margine del successo contro l'Olbia, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha fatto il punto sui suoi, in questo delicato mese segnato anche dal calciomercato: "Tante squadre valgono più della classifica che hanno, e trovare parecchie squadre blasonate sotto di noi ci deve rendere orgogliosi, specie in un campionato anomalo come questo: il torneo è imprevedibile, legato al Covid-19, e io sono preoccupato perché non c'è solo l'aspetto tecnico-tattico, ma anche appunto il resto. Se non avessimo passato quello che c'è stato, si parlava già di salvezza quasi raggiunta, ma così non mi sento di farlo, perché per altro si va in un mese particolare con gare ravvicinate e il venerdì viene il cuoricino per l'ansia dei tamponi. Ci sono state tante perdite, economiche dico, e si deve tenere conto di questo. Prima o poi faremo un playoff come quello di Lecce, ma ci saranno anni in cui ci ritroveremo a soffrire".

Ed ecco la nota alle operazioni di mercato: "Intanto voglio ringraziare il Pisa che si è comportato con noi in maniera ottima per la trattativa Tommasini-Giani, spero in una collaborazione negli anni, mi farebbe piacere cementare questo rapporto. Il mercato è poi in sviluppo, ma l'arrivo del citato Giani e il ritorno di Semprini ci portano ad aver Faella in uscita: spero per lui che arrivi presto la giusta situazione. Risaliti? Al momento da Livorno non ho sentito nessuno, non è arrivata nessuna chiamata, così come nessuno ci ha contattati per Benassai. E' anche vero che siamo in una fase dove ci sono alle volte anche procuratori che spingono certe situazioni. Vedremo se ci saranno da qui ai prossimi giorni novità".