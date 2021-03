tmw Ds Ternana sul futuro di Lucarelli: "Mai avuta la sensazione che voglia cambiare"

La promozione in B è sempre più vicina, dista solo un punto, e probabilmente anche l'accordo con mister Cristiano Lucarelli per il futuro. In merito a questo, nell'intervista rilasciata a TMW, si è così espresso il Ds della Ternana Luca Leone: "Non abbiamo ancora affrontato discorsi futuri, c'è prima voglia di finire su un altissimo livello la stagione in corsa. Ma non ho mai avuto la sensazione che Lucarelli voglia cambiare. Però, come detto, è tutto prematuro, prima facciamo passare questa settimana fondamentale".