esclusiva Ds Ternana: "La Serie B è nostra? Siamo a buon punto, ma manca l'ultimo sforzo"

Undici vittorie consecutive in Serie C come il Cittadella della stagione 1999-2000 e la Reggina della passata stagione, e una in più della formazione del campionato 1953-54, l'inserimento nella classifica dei club dei principali campionati europei ad aver centrato più vittorie in trasferta, una sola sconfitta in 33 giornate andate, 24 vittorie totali come mai non era successo prima e, infine, il superamento del record della Juve Stabia che fino a poco fa era la formazione ad aver fatto più punti nel girone a 19 squadre. E chiaramente il primato in classifica.

Cosa vuole di più questa Ternana dei sogni? La promozione in Serie B, dista solo un punto.

Quel punto che potrebbe arrivare anche sabato, nel big match contro l'Avellino, ora secondo e attualmente unica formazione a poter matematicamente ostacolare le Fere.

Del momento dei rossoverdi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds Luca Leone.

Un punto vi separa dal sogno: che clima si vive a Terni?

"Come è giusto che sia, c'è un clima di entusiasmo ovunque, molto bello, ma noi dobbiamo pensare ad affrontare la settimana nel migliore dei modi per fare al meglio sabato: contro l'Avellino sarà una sfida bella, difficile, la classica gara di cartello. Ora più che mai ci dispiace non avere i tifosi allo stadio, ma speriamo di regalare loro quello che meritano".

Al netto della possibile promozione, sono stratosferici i vostri numeri: quale è stato il segreto per battere tutti i record possibili?

"Non so quale possa essere il segreto, io ho visto il lavoro fatto e le gare giocate dai ragazzi, che sono andate ben oltre i numeri. Sia in partita che in allenamento ho visto compattezza, intensità, qualità tecnico-tattica, un alto livello: tutti motivi importanti, che non devono essere oscurati dai numeri. La squadra ha sempre offerto gare di qualità, non è da sottovalutare".

L'aver confermato quasi in blocco la rosa dello scorso anno, per portare avanti un certo percorso, è stato in tal senso fondamentale?

"Sicuramente è stato uno degli ingredienti di questa stagione importante. I playoff con il Bari ci avevano lasciato l'amaro in bocca, c'era voglia di riscatto da parte dei ragazzi, che fino alla fine dovranno continuare a esprimersi così. Poi mister Lucarelli è stato un valore aggiunto in questa cavalcata".

A proposito, il mister sarà confermato anche per la prossima stagione?

"Non abbiamo ancora affrontato discorsi futuri, c'è prima voglia di finire su un altissimo livello la stagione in corsa. Ma non ho mai avuto la sensazione che Lucarelli voglia cambiare. Però, come detto, è tutto prematuro, prima facciamo passare questa settimana fondamentale".

Si può però dire che ormai la B è vostra?

"Diciamo che siamo a un buon punto, vicini al nostro desiderio. Ma manca ancora un ultimo sforzo".

Un desiderio, dice: quando avete capito che poteva diventare realtà?

"A inizio campionato avevamo idea di fare al meglio delle nostre possibilità, ma le gare di andata contro Bari e Avellino, scontri diretti, sono stati un segnale. A questo si è aggiunta la continuità di vittorie, vincere tante partite di fila non è mai semplice. Ma ora pensiamo a completare l'opera".