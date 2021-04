tmw Modena, Matteassi: "Reputo ottimo il campionato che la squadra sta facendo"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds del Modena Luca Matteassi ha parlato, tra le altre, anche del campionato che stanno disputando i suoi: "E' normale che quando si intraprendere un lavoro si cerchi di farlo al meglio per arrivare più in alto possibile, non so quindi se avrei firmato per il quarto posto, ma il campionato che la squadra sta disputando lo reputo ottimo. A dicembre siamo stati anche primi in classifica, questo non so se sia stato un bene o un male perché magari ha creato qualche illusione di troppo, ma davanti abbiamo pochi club, che per di più hanno investito molto più di noi, ma società che hanno un budget più ampio del nostro le abbiamo anche dietro: credo questa sia la più realistica classifica possibile. Dispiace perché ovviamente volevamo fare qualcosa in più, ma facciamo prima terminare il campionato".