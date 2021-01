tmw Monopoli attenzione: su Sales ci sono le ambiziose Teramo e Renate

Occhi in casa Monopoli da parte di ambiziose formazioni di Serie C. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Renate e Teramo avrebbero messo nel mirino il difensore Simone Sales, arrivato in estate in biancoverde dopo l'esperienza con il Potenza, altro club che starebbe tentando l'assalto al classe '88. Attesi sviluppi.