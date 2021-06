tmw Novara, idea Scienza? Tecnico oggi a Novarello, ma per motivi sociali

Il Novara è pronto a ripartire con un nuovo allenatore. E il tecnico in questione potrebbe essere Giuseppe Scienza, classe '66 nelle ultime stagioni alla guida del Monopoli. Contatti in corso, con l'accelerata decisiva che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Aggiornamento delle 11.55 - Visita a Novarello solo per motivi sociali, per supportare un'associazione benefica. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Giuseppe Scienza questa mattina non avrebbe fatto visita al centro del Novara per questioni legate al suo futuro, ma solo per supportare l'associazione.