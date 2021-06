tmw Pro Patria, si pensa al successore di Javorcic: in pole c'è Prina

Chiuso il ciclo Ivan Javorcic (approdato al SudTirol), per la Pro Patria è tempo di un nuovo profilo per la panchina. Diversi i nomi al vaglio, ma tra questi, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe al momento in pole Luca Prina.