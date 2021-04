tmw radio Pancaro sulla Ternana: "Ha giocatori che non c'entrano con la C. Falletti su tutti"

L'ex difensore Giuseppe Pancaro, oggi allenatore, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, commentando la promozione in cadetteria della Ternana: "Al netto della loro forza, perché hanno giocatori che con la Serie C hanno poco a che fare per primo Falletti, hanno però fatto un cammino straordinario. Sono stati bravi, da anni ormai questo gruppo provava a risalire e vincere. Ci sono riusciti meritatamente, faccio loro i complimenti. - continua poi Pancaro parlando del proprio futuro -Si stanno muovendo diverse cose, ma non quello che stavo aspettando. Mi manca il campo ma non ho fretta di ripartire. Aspetto l'occasione giusta".