Triestina, Milanese congeda Gautieri e Pillon: "Son buoni allenatori, spero qualcuno li prenda"

Intervenuto ieri davanti alle telecamere di Telequattro, l'Au della Triestina Mauro Milanese ha fatto il punto della situazione, a cominciare dall’impegno di Mario Biasin per il club: “Sono rimasto molto deluso del finale di stagione, come lo sono stati i tifosi. Si riparte da Biasin, se non ci sarà lui non ci sarà nient’altro. Dopo la partita ci siamo messaggiati con Biasin, era particolarmente arrabbiato per la cattiva stagione del Melbourne Victory. L’impegno mio e di Mario un giorno finirà, qualche manifestazione d’interesse c’è stata, ma non le ho ascoltate. Quando sarà, vogliamo lasciare il club in buone mani”.

E una nota va poi ai tecnici che hanno guidato in stagione gli alabardati, Carmine Gautieri e Giuseppe Pillon: “Speriamo se sono buoni allenatori che qualcuno li prenda, devo prima parlare con Mario. Devo valutare se fare una squadra di giovani o una via di mezzo, poi è chiaro che l’allenatore deve farli giocare i giovani. Quando ho chiamato Pillon, lui non transigeva sul preparatore atletico e lo abbiamo preso”.