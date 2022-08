ufficiale Campobasso e Teramo escluse dalla Serie C. Lo conferma il Consiglio di Stato

A differenza di quanto poteva sembrare, non ci saranno stravolgimenti nel prossimo campionato di Serie C: la Lega Pro rimarrà a 60 squadre.

Sono stati infatti respinti, dal Consiglio di Stato, i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo avverso l'esclusione alla prossima stagione agonistica: i due club, quindi, non parteciperanno alla Lega Pro 2022-23.