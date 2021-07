ufficiale Carrarese, tesserato il giovane Energe. Contratto biennale per l'esterno

Carrarese calcio 1908 informa di aver perfezionato e concluso il tesseramento del calciatore classe 2000 Antonio Energe che si lega ai colori azzurri con un contratto a scadenza 30.06.2023.

Il ragazzo campano ha trascorsi nel settore giovanile del Napoli e di piede destro si distingue, occupando posizioni esterne di attacco, per la grande rapidità di gambe e la capacita' di dribbling oltreché per una certa confidenza con il goal, nell'ultima stagione con la maglia dell'Afragolese (campionato di serie D) ha trovato in ben tredici occasioni la via della rete rendendosi utile, anche, in fase di assistenza ai compagni con cinque assist.

Il giovane attaccante, nonostante la precoce eta', vanta 36 apparizioni nel calcio dei grandi seppure in campionato dilettanti nazionali.