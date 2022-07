ufficiale Giugliano, dal Bologna arriva Di Dio. L'esterno mancino ha firmato un biennale

Serie C

Oggi alle 17:32 Serie C

Arriva dalle giovanili del Bologna un rinforzo per il reparto offensivo del Giugliano, club campano neopromosso in Serie C. La società ha infatti annunciato l'acquisto del giovane esterno Di Dio. Questa la nota ufficiale:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo a titolo definitivo per il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Flavio Di Dio. L’esterno classe 2002, ha sottoscritto un contratto biennale. La società, porge il più caloroso benvenuto con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".