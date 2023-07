ufficiale Giugliano, il centrocampo parla greco. Preso lo svincolato Vasilios Vogiatzis

Rinforzo greco per il centrocampo del Giugliano. Il club campano ha annunciato di aver acquistato Vasilios Vogiatzis, centrocampista greco classe '96. Di seguito la nota ufficiale: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Vasilios Vogiatzis. Il centrocampista greco classe 1996, ha firmato un accordo annuale con opzione".

Il mediano, svincolatoo dopo l'ultima esperienza al Rodos, arriva in Italia per la prima volta. Durante la sua carriera ha sempre giocato in Grecia, vestendo anche le maglie di Olympiacos, Ergoteli, Ermis Zonianon, Kallithea e Rodos. Non è un centrocampista che fa del gol il suo punto forte, visto che in carriera ha segnato solo tre reti. Si tratta di un mediano che fa dell'interdizione il suo punto di forza e che in Serie C potrà dire la sua.