ufficiale L'ex Milan e Samp Pozzi sbarca alla Carrarese. Nuovo tecnico della Primavera

Come già avevamo anticipato, per Nicola Pozzi si sarebbero aperte le porte di una società professionistica anche per la panchina, dopo la sua prima esperienza da allenatore con i toscani del Grassina nel campionato di Eccellenza Toscana 2021-2022; così è stato. L'ex calciatore è stato infatti annunciato dalla Carrarese come neo tecnico della formazione Primavera.

Di seguito la nota del club:

"Nicola Pozzi, nuovo allenatore della Primavera ️

Il mister nativo di Santarcangelo è stato calciatore in società come Milan, Sampdoria ed Empoli tra le altre in Serie A senza dimenticare alcune esperienze in serie B. Già una prima apparizione in panchina con il club di eccellenza toscana del Grassina".