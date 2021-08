ufficiale Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena ammesse alla Serie C 2021-22

A seguito delle esclusioni di Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana al prossimo campionato di Serie C, la FIGC ha deliberato che al medesimo torneo parteciperanno Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena.

Ci sarà poi da decretare la quinta riammessa, considerando che il Cosenza ha presto il posto del ChievoVerona in Serie B.

Questo il comunicato:

"Il Presidente Federale

− visto il Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con il quale è stata pubblicata la graduatoria da utilizzare per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022, ai sensi della normativa vigente;

- atteso che le prime tre società in graduatoria sono le seguenti: Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l. e Fidelis Andria 2018 S.r.l.;

- considerato che la quarta e la quinta società in graduatoria sono le seguenti: U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l.;

- tenuto conto che la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha presentato ricorso avverso l’inserimento al quarto posto in graduatoria della U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., non sollevando rilievi sull’inserimento al quinto posto in graduatoria della società ACN Siena 1904 S.r.l.;

- preso atto che la disputa è circoscritta esclusivamente all’assegnazione del quarto posto in graduatoria alla U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., preteso invece dal Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

- ravvisato opportuno riservare ogni provvedimento in ordine al ripescaggio della società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., all’esito degli sviluppi del contenzioso proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.;

- ritenuto, in ragione di quanto esposto e delle decisioni già adottate dal Giudice Amministrativo relativamente alle procedure di ammissione ai campionati professionistici di poter disporre l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2021/2022 con quattro società;

- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale il 27 luglio 2021;

- d’intesa con i Presidenti delle Componenti;

d e l i b e r a

di concedere alle società Latina Calcio 1932 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Fidelis Andria 2018 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2021/2022 e di ammetterle alla partecipazione al medesimo campionato.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI".