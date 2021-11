ufficiale Latina, risolto il contratto con Luca Ricci. Aveva collezionato 2 presenze in stagione

Ieri alle 22:47

Il Latina ha annunciato sul proprio sito l'addio di Luca Ricci, centrocampista classe '99, dopo poco più di un anno dal suo arrivo. Il giocatore in questa stagione aveva collezionato appena due presenze per un totale di 65 minuti in campo. Questa la nota dei laziali:

"Luca Ricci non è più un giocatore del Latina Calcio 1932. Proprio stamattina c’è stata la rescissione consensuale anticipata del contratto che legava il calciatore alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2022. Nel ringraziare il centrocampista per le prestazioni calcistiche nella corrente stagione sportiva, rivolgiamo allo stesso un sincero augurio per il prosieguo della carriera".