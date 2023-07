ufficiale Legnago, blindati due pilastri in difesa. Rinnovo per Noce e Sbampato

Il Legnago blinda due protagonisti della risalita dalla D alla C, facendogli sottoscrivere un contratto annuale. Di seguito la nota sui rinnovi dei centrali Mario Noce ed Edoardo Sbampato. Nella scorsa stagione sono stati due pilastri della squadra che ha centrato il traguardo della promozione in Serie C, mettendo a disposizione di mister Massimo Donati e dei colori biancazzurri un mix di forza, esperienza, caparbietà e leadership che hanno fatto del Legnago Salus una delle compagini più ermetiche dell’ultimo campionato di Serie D.

Giusto, quindi, viste anche le loro precedenti esperienze tra i professionisti, confermarli a pieno titolo nella rosa che tra poco più di un mese inizierà il proprio percorso in LegaPro. Stiamo ovviamente parlando dei nostri “ministri della difesa”, Mario Noce ed Edoardo Sbampato, che si sono legati per un altro anno alla nostra Società.