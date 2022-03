ufficiale Pistoiese, tris di rinnovi: Martina, Pertica e Bassani fino al 2024

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare che i calciatori Alessandro Martina, Gianvito Pertica e Gabriele Basani, hanno firmato il rinnovo del contratto, fino al 30 Giugno 2024.

I primi due giunti in arancione la scorsa Estate, entrambi reduci da stagioni in serie D, si sono particolarmente distinti in questo campionato, mettendo in mostra eccellenti qualità tecniche, rapidità e temperamento. Il terzo, anche lui arrivato in Estate, è al debutto nei professionisti avendo precedentemente militato nelle giovanili dell’Entella.

Martina, esterno mancino, nato a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, il 17 novembre 2000 ha al suo attivo con la maglia della Pistoiese 32 presenze, un goal e tre assist.

Pertica, pure lui esterno ma con piede di calcio preferito il destro, anche se a suo agio in entrambe le fasce, nato a San Nicardo di Bari il 16 marzo 2000, ha messo a referto 18 presenze e due reti.

Basani, difensore sia esterno che centrale, dotato di buona prestanza fisica, nato a Treviglio il 26 marzo 2001, ha fatto registrare 9 presenze in campionato.