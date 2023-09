ufficiale SPAL, Orfei e Parravicini prolungano fino al 2026. Saiani invece fino al 2025

È con una nota ufficiale che la SPAL "comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con i calciatori Alessandro Orfei, Fabio Parravicini e Filippo Saiani.

Orfei, classe 2003, dopo aver giocato con l’Under 19 biancazzurra nel Campionato Primavera 1 2021/2022, ha esordito nella scorsa stagione tra i professionisti con la Fidelis Andria in Serie C. Il numero nove spallino, sceso in campo già in tre occasioni con la S.P.A.L., ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Parravicini, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile biancazzurro nel quale ha completato tutta la trafila dalla selezione Under 15 alla Primavera. Il centrocampista spallino è, inoltre, un punto fermo delle Nazionali Azzurre dove ha collezionato 21 presenze tra l’Italia Under 17 e l’Italia Under 19. Parravicini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Saiani, anche lui classe 2005, è arrivato alla S.P.A.L. all’età di soli dodici anni, giocando nelle stagioni seguenti in tutte le selezioni del settore giovanile spallino. Convocato in Azzurro per la prima volta tra le fila dell’Italia Under 15, il terzino sinistro spallino ha in seguito fatto parte delle rappresentative Under 17, Under 18 e Under 19 Italiane, raccogliendo in totale 21 presenze con la maglia Azzurra. Saiani ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025".