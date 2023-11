ufficiale Turris, risoluzione consensuale con il terzino mancino Musumeci

vedi letture

"La S.S. Turris Calcio comunica la risoluzione del contratto in essere con il calciatore Mirco Musumeci. Ringraziamo Mirco per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Con questa nota la società campana ha annunciato l'addio del terzino sinistro classe 2003 che in questa stagione aveva giocato appena 25' in Coppa Italia Serie C. Il calciatore era arrivato l'estate scorsa dalla Clodiense. Per lui probabile futuro in Serie D.