ufficiale Virtus Francavilla, torna Calabro in panchina. Contratto fino al 2024

Antonio Calabro dopo cinque stagioni torna a sedere sulla panchina della Virtus Francavilla. L'allenatore, reduce dall'esperienza a Catanzaro terminata con l'esonero a novembre, ha firmato un biennale con il club pugliese che aveva già allenato dal 2014 al 2017 portandolo dall'Eccellenza alla Serie C. Questa la nota del club:

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Antonio Calabro che assumerà l’incarico di nuovo Tecnico della prima squadra a partire dalla stagione 2022/2023. Il nuovo mister classe ’76, ha firmato un accordo biennale fino ad 2024. Già allenatore biancazzurro dal 2014 al 2017, è stato artefice della scalata del club dall’Eccellenza fino alla Serie C. Nel 2014/2015 vince con il club biancazzurro il Campionato di Eccellenza Pugliese, la Coppa Italia Dilettanti Puglia e la Coppa Italia Dilettanti Nazionale. Nel 2015/2016 vince il campionato di Serie D gir. H e nella stagione 2016/2017 si qualifica al quinto posto nel campionato di Lega Pro portando la squadra agli ottavi di finale dei playoff. Nella stagione 2017/2018 siede sulla panchina del Carpi in serie B, nel 2019 su quella della Viterbese Castrense in Serie C e nel 2020 ha guidato il Catanzaro in C portando i calabresi al secondo posto in campionato, raggiungendo il secondo turno della fase nazionale dei playoff. La società augura a mister Calabro un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri auspicando nuovi successi e nuove vittorie. Si comunica inoltre che domani, 27 maggio 2022 alle ore 18.00, presso la sala stampa della Nuovarredo Arena si terrà la conferenza stampa di presentazione del Direttore Generale Domenico Fracchiolla e del mister Antonio Calabro. Tutti gli operatori della comunicazione e i tifosi sono invitati a partecipare.