Ufficiale Virtus Verona, blindato il talentuoso Mehic: il bosniaco ha firmato per tre anni

Rinnovo importante in casa Virtus Verona dove è stato blindato il talentuoso centrocampista Mehic, autore di sette reti in 26 presenze stagionali. Un calciatore che nel corso del mercato invernale era finito nel mirino di due club di Serie B come Brescia e Modena senza però che nessuna delle due affondassero il colpo per tesserarlo. In questo modo la società veneta la prossima estate, quando quasi certamente arriveranno nuove richieste, potrà contrattare da una posizione di maggior forza visti i tre anni di contratto che legheranno le parti a partire da oggi. Questo il comunicato ufficiale:

"La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Dino Mehic fino al 30 giugno 2028.

Mediano di origine bosniaca, nato a Brescia il 25 marzo 2003, Mehic sta disputando la sua seconda stagione in rossoblù, con la cui maglia è sceso in campo finora in 44 gare complessive tra campionato e coppa, realizzando 8 reti.

Cresciuto nei settori giovanili dell’Atalanta e del Pescara, Mehic ha successivamente militato per una stagione in Serie D nella Pistoiese prima di arrivare al Gavagnin-Nocini. Supportato da una importante fisicità, si è messo in luce per la sua intelligenza tattica e notevoli capacità di finalizzatore, diventando uno dei pilastri del centrocampo virtussino.

La Virtus Verona e Dino proseguiranno il loro cammino insieme".