Aglianese, strada in salita per il ripescaggio: c'è l'ostacolo stadio

Con Casertana e Paganese incerte della partecipazione al prossimo campionato di Serie C, inizia a fremere la Serie D, con l'Aglianese che potrebbe essere in pole per il ripescaggio.

C'è però un problema: come infatti riferisce l'edizione on line de La Nazione, i toscani hanno davanti a sé l'ostacolo. "La federazione vuole un impianto pronto per la C o da adeguare in poco tempo. Invece il campo dei neroverdi richiede una profonda e costosa ristrutturazione", si legge. Da capire quindi l'evolversi della situazione.