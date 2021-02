Caratese, dopo Kouda ecco Ngom. Samp, Empoli e Monza in agguato

La cessione di Rachid Kouda (2002) dalla Folgore Caratese al Cagliari ha acceso i riflettori sulla cantera dei brianzoli in serie D. Tanti giovani per una squadra reduce da 11 risultati utili consecutivi e dal quarto posto in classifica. Arrivato a Carate Brianza da bambino, aveva 15 anni con una crescita nel settore giovanile del Milan, Mamadou Ngom bergamasco (attaccante 2000) è finito nel mirino di club di A e B che lo stanno visionando con attenzione. Potenza fisica, 5 anni di serie D sulle spalle e già 6 gol in questo campionato da punta centrale. Al Milan, Nava lo impiegava terzino destro. Alla Caratese ha sempre fatto l'esterno offensivo ma da quest'anno Longo l'ha spostato al centro del tridente con grandi risultati. Chi ricorda? Diaw e Kouame. Ngom, 2000, è stato già osservato dal vivo da Sampdoria, Empoli e Monza. La Caratese, dopo Kouda, mette in vetrina un altro giovane talento con prospettiva importante e grande forza fisica.