Ufficiale
ChievoVerona, concluso il rapporto con sei giocatori. Tra di loro, l'esperto Pisano
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Tempo di programmare il futuro per il ChievoVerona, che il prossimo anno sarà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie D: con il via ufficiale della nuova annata sportiva, il club clivense ha fatto sapere di non aver rinnovato il contratto ad alcuni elementi che fino allo scorso campionato hanno vestito la maglia gialloblù.
Di seguito, la nota dettagliata:
"La Società AC ChievoVerona comunica che, con la naturale scadenza dei rispettivi contratti, si conclude il percorso in gialloblu di Riccardo Tosi, Marco Campatelli, Alessio Napoli, Eros Pisano, Antonio Napoletano e Edoardo Bortolussi".
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