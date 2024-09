Ufficiale Deoma torna in pista. È il nuovo Direttore Sportivo del San Marino Calcio in Serie D

vedi letture

Dopo la lunga avventura alla Lucchese, iniziata proprio in Serie D e terminata poi nei professionisti, torna in pista il Direttore Sportivo Daniele Deoma, ufficializzato al San Marino Calcio, formazione del Girone D di Serie D e attualmente al dodicesimo posto della graduatoria con 4 punti all'attivo in altrettante gare giocate. Ad annunciare il nuovo arrivo, che ha sottoscritto un contratto triennale, la società:

"Il San Marino Calcio comunica che il Presidente Montanari ha raggiunto un accordo triennale con Daniele Deoma per l’incarico di nuovo Direttore Sportivo della Società.

La scelta di Deoma, 52 anni di Licata, è maturata in virtù della sua esperienza in Serie C conquistata con la Lucchese nell’anno 2019/2020 e mantenuta per tutto il suo incarico terminato con la stagione 2022/23. Precedenti esperienze a Castelnuovo Garfagnana e Treviso.

Al nuovo dirigente un caloroso benvenuto dal San Marino Calcio".

Deoma arriva nel club dopo l'addio con il precedente uomo mercato Gianluca Bollini, che in data 26 settembre, ha rassegnato le proprie dimissioni: "Il San Marino Calcio comunica che Gianluca Bollini ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sportivo della Società.

La società ringrazia Gianluca per il lavoro svolto in questi anni per il San Marino Calcio", la nota della società.